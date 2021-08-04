موندو ديبورتيفو: توتنام سيتعاقد مع كوتينيو من برشلونة في هذه الحالة

يرغب هاري كين في الرحيل عن توتنام هوتسبر ولم يعد هذا سرا، ولكن الجديد لدى صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية هو أحد اللاعبين الذين سيتعاقد معهم توتنهام حال رحيل هداف البريميرليج.

وبحسب الصحيفة فإن البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب برشلونة سيكون هدف السبيرز إذا تم بيع كين، الذي من المتوقع أن ينتقل إلى صفوف بطل البريميرليج مانشستر سيتي.

ووصلت أزمة كين مع ناديه الحالي إلى ذروتها في الأيام الأخيرة، حيث قرر عدم حضور التدريبات بداية من يوم الإثنين، الموعد المقرر لحضوره بعد نهاية منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ويعتقد المهاجم الذي احتل صدارة الهدافين وصانعي الأهداف في الموسم الماضي أنه يملك اتفاقا شفهيا مع الإدارة بشأن الرحيل بنهاية الموسم، وهو ما لا يبدو أن إدارة توتنام تنوي الالتزام به، على الأقل حتى يدفع مانشستر سيتي الرقم الذي يغريها.

ويبلغ السعر المطلوب قرابة 150 مليون جنيه استرليني، في صفقة ستكون الأغلى في تاريخ البريميرليج إن تمت، ولكن "موندو" تتحدث بالفعل عن كيفية استغلال هذه الأموال مسبقا.

وفقاً للصحيفة الكتالونية، فإن توتنام يريد التعاقد مع كوتينيو البالغ من العمر 29 عاماً، وبرشلونة على علم بذلك، بالإضافة إلى وكيله كيا جورابشيان.

ولا يريد برشلونة التخلي عن اللعب بثمن زهيد، ولكنه سيقبل بعرض جيد فقط لأجل التخلص من راتبه، الذي يقدر بحوالي 328 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، وبطبيعة الحال سيكون كوتينيو مستعداً لتخفيض راتبه من أجل الانتقال إلى توتنام، حيث سيحصل على وقت للعب أكثر مما يناله في كامب نو.

ورغم أن كوتينيو قدم مردودا مميزا في فترته مع ليفربول قبل انضمامه إلى برشلونة في يناير 2018، إلا أن صفقة كهذه ليس من المتوقع أن تحوز رضا جماهير السبيرز، أولا لتراجعه الواضح مع برشلونة، وثانيا لأنه لن يعوض هاري كين بصورة مباشرة.