بيدري: لو أخبرني أحد عن موسمي قبل عام سأصفه بالمجنون..وأحلم بالذهبية

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 17:10

كتب : عبد الرحمن فوزي

بيدري - منتخب إسبانيا

كشف بيدري لاعب وسط منتخب إسبانيا الأوليمبي عن حلمه بالتتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 وعن فخره بما وصل إليه هذا الموسم.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع البرازيل يوم السبت 7 أغسطس في مباراة تحديد المركز الأول والثاني في منافسات كرة القدم في الأولمبياد.

وقال بيدري في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أشعر بأنني في حالة جيدة، من الطبيعي أن يعتقد الناس أنني متعب، سأحاول الراحة في النهاية وتناول الطعام كما أخبرني أخصائي التغذية، أحاول داءئما المساهمة أكبر قدر ممكن للفريق من خلال العمل في كل لحظة".

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وأضاف "كانت تجربة أمم أوروبا مهمة بلا شك على الرغم أننا لم ننهيها بالشكل الذي أردناه، اكتسبنا الخبرة مع كل مباراة، كما تعلمت وتحسنت مع برشلونة كما يفعل زملائي في الفريق، أقدامنا ثابته على الأرض ونعلم ماذا نفعل".

وتابع "لو أخبرني شخص بأن كل ذلك سيحدث هذا الموسم، سأخبره بأنه مجنون ومن المستحيل أن يحالفني الحظ في موسمي الأول".

وأضاف "الفوز بالميدالية الذهبية سيكون أمرا رائعا، أحلم بالفوز وهذا ما يريده الجميع ولكن أفضل أن أعيش اللحظة واستمتع بها".

ورد بيدري عند سؤاله عن الاختيار بين الحصول على ميدالية مع إسبانيا أم ميدالية أوروبية مع برشلونة قائلا: "كلاهما، مازال أمامي العديد من السنوات لتحقيق دوري أبطال أوروبا وأتمنى أن أحصل على الميدالية الذهبية".

وأتم "من البداية وأنا أرغب في خوض المباراة النهائية أمام البرازيل ودائما ما منت أحب اللعب أمام الأفضل، ستكون مباراة صعبة وأود أن نحصل على الفرصة للفوز، سيكون شيئا جميلا للغاية".

وخاض بيدري صاحب الـ 18 عاما 74 مباراة منذ بداية الموسم الماضي وحتى الآن سواء مع برشلونة أو منتخب إسبانيا دون الحصول على فترة راحة.

ويسعى منتخب إسبانيا لتحقيق الميدالية الذهبية الأولمبية في منافسات كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد ذهبية دورة عام 1992.

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