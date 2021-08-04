المصري: هذا سبب اختلاف مستوى كريم العراقي في الأولمبياد.. وسنجدد تعاقد علي ماهر

دافع محمد الخولي نائب رئيس المصري عن كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق ومنتخب مصر الأولمبي ضد الانتقادات التي تعرض لها عقب مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الخولي عقب إذاعة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء: "كل اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم في الأولمبياد، كريم العراقي أدى ما عليه في حدود المطلوب منه".

وواصل "وتم تكليفه بمهام دفاعية أكثر، بينما هو متميز هجوميا، وطريقة اللعب مختلفة عن 4-4-2 التي تعود عليها مع فريق المصري، ولم يعجبني الأداء العام للمنتخب في البطولة".

أما عن مستقبل مدرب المصري علي ماهر فقال: "نثق كثيرا في علي ماهر، ومن مصلحة الفريق أن يستمر معنا لفترة طويلة برفقة جهازه المعاون، وخلال اليومين القادمين، سنوقع تعاقدا جديدا بعد الاتفاق مع وكيل أعماله على كل البنود".

وأكمل "الدوري صعب جدا، تنتظرنا مشاركة إفريقية ومنافسات قوية قاريا، بالتأكيد نحتاج لتدعيم بعض المراكز خاصة قلبي الدفاع وهذه أول مطالب علي ماهر في الفترة الماضية، ونجهز أنفسنا بشكل عام للموسم الجديد".

وعن كثرة تواجد أندية الشركات في الدوري المصري قال الخولي: "بكل صراحة ووضوح.. الأندية الشعبية ستعاني كثيرا مثل المصري والاتحاد والإسماعيلي وغزل المحلة في ظل صعود أندية الشركات فاركو والشرقية للدخان في ظل وجود أندية أخرى مثل سيراميكا كليوباترا وإنبي والبنك الأهلي التي تمتلك ميزانيات ضخمة وعقود خيالية للاعبين".

وتابع "نسمع عن مبالغ غير طبيعية، لابد من الحفاظ على هوية الأندية الشعبية، فهي قضية يجب أن يتبناها الإعلام أمام المسؤولين، ويجب تدخل الدولة ومساعدتها للأندية التي تمثل محافظات كبيرة، لابد من وقفة، وإلا ستختفي الأندية الشعبية من الممتاز خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر".

وعن موعد انتخابات المصري قال: "لم يصلنا أي إخطار من وزارة الرياضة بشأن مصير الانتخابات، انتخابات المصري غالبا في شهر ديسمبر".

وعن موقفه من الانتخابات قال: "سأخوض الانتخابات على مقعد نائب رئيس النادي، وحتى هذه اللحظة هناك 5 أعضاء بالمجلس الحالي بصدد الترشح في الانتخابات الجديدة".