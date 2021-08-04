أولمبياد طوكيو 2020 - محمد متولي يعتذر عن فقدان فرصة الظفر ببرونزية.. وكرم جابر يرد
الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 16:28
كتب : FilGoal
اعتذر محمد متولي لاعب مصر في المصارعة الرومانية للجماهير المصرية عن فقدان فرصة الظفر بميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020.
وخسر متولي بنتيجة 8-1 من اللاعب الألماني دينيس ماكسيميليان في المصارعة الرومانية لوزن 87 كجم.
وكتب محمد متولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "أنا آسف".
ورد عليه أسطورة المصارعة المصرية كرم جابر قائلا: "أنت مقاتل والبطولة دي كانت بداية الطريق ما شاء الله عليك وتستاهل ميدالية".
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وبذلك يتوقف رصيد مصر في الميداليات في الأولمبياد الجارية عند ثلاث ميداليات حققها كل من هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.
هذا بالإضافة لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" الذي ظفر ببرونزية المصارعة الرومانية في وزن 67 كجم.
ويتوقف بالتالي رصيد مصر من الميداليات إجمالا في الأولمبياد عند 35 بواقع 7 ذهبيات و10 فضيات و18 برونزية.