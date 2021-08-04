أولمبياد طوكيو 2020 - محمد متولي يعتذر عن فقدان فرصة الظفر ببرونزية.. وكرم جابر يرد

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 16:28

كتب : FilGoal

محمد متولي (مصارعة)

اعتذر محمد متولي لاعب مصر في المصارعة الرومانية للجماهير المصرية عن فقدان فرصة الظفر بميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

وخسر متولي بنتيجة 8-1 من اللاعب الألماني دينيس ماكسيميليان في المصارعة الرومانية لوزن 87 كجم.

وكتب محمد متولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "أنا آسف".

أخبار متعلقة
كرم جابر لـ كيشو: تستحق الميدالية أولمبياد طوكيو 2020 – جدول منافسات مصر فجر وصباح الخميس..بداية الكاراتيه أولمبياد طوكيو 2020 - كيشو يتوج ببرونزية المصارعة الرومانية أولمبياد طوكيو 2020 – متولي يخسر فرصة الفوز ببرونزية المصارعة الرومانية

ورد عليه أسطورة المصارعة المصرية كرم جابر قائلا: "أنت مقاتل والبطولة دي كانت بداية الطريق ما شاء الله عليك وتستاهل ميدالية".

وبذلك يتوقف رصيد مصر في الميداليات في الأولمبياد الجارية عند ثلاث ميداليات حققها كل من هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.

هذا بالإضافة لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" الذي ظفر ببرونزية المصارعة الرومانية في وزن 67 كجم.

ويتوقف بالتالي رصيد مصر من الميداليات إجمالا في الأولمبياد عند 35 بواقع 7 ذهبيات و10 فضيات و18 برونزية.

محمد متولي طوكيو 2020 كرم جابر
نرشح لكم
أخر الأخبار
الصفقة الرابعة - سكاي: أرسنال مهتم بالتعاقد مع جيمس ماديسون ولكن 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد يورو وكورونا.. بنزيمة يعود أخيرا إلى ريال مدريد 21 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: توتنام سيتعاقد مع كوتينيو من برشلونة في هذه الحالة 24 دقيقة | ميركاتو
بيدري: لو أخبرني أحد عن موسمي قبل عام سأصفه بالمجنون..وأحلم بالذهبية 29 دقيقة | طوكيو 2020
إصابة تياجو ألكانتارا 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري: هذا سبب اختلاف مستوى كريم العراقي في الأولمبياد.. وسنجدد تعاقد علي ماهر 49 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - محمد متولي يعتذر عن فقدان فرصة الظفر ببرونزية.. وكرم جابر يرد ساعة | طوكيو 2020
كرم جابر لـ كيشو: تستحق الميدالية ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها
قد ينال إعجابك