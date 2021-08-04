كرم جابر لـ كيشو: تستحق الميدالية

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 15:58

كتب : FilGoal

كرم جابر

توجه المصارع المصري الذهبي كرم جابر بالتهنئة لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" بطل مصر الذي حقق ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

وتوج كيشو بالميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم في أولمبياد طوكيو 2020، وهي الثالثة لمصر في هذه الدورة.

ونشر كرم جابر صورة كيشو عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها قائلا: "مبروك يا بطل.. تستحق الميدالية".

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كرم جابر هو صاحب الذهبية الوحيدة لمصر في العصر الحديث، وكانت في أولمبياد أثينا 2004، بينما توج بالفضية في دورة لندن 2012.

من جهته، قال كيشو في تصريحات لشبكة beIN sports عقب الفوز: "احساس الفوز بميدالية في الأولمبياد لا يوصف، لا أجد كلمات لوصف فرحتي".

وأضاف "عانيت كثيرا طوال السنوات الأخيرة، وفخور للغاية بالتتويج بميدالية في أول أولمبياد أشارك فيه".

وتابع "كانت الميدالية الأخيرة لمصر في المصارعة في أولمبياد 2012 على يد كرم جابر، أحاول استكمال مسيرة كرم جابر".

وشدد البالغ من العمر 23 عاما "الحصول على البرونزية في طوكيو 2020 يزيد من دوافعي من أجل أولمبياد باريس 2024".

وفاز كيشو على المصارع الروسي أرتيم سوركوف في المباراة التي جرت بينهما يوم الأربعاء.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنقطة لكل مصارع لكن كيشو فاز لأنه هو من تعادل في نهاية اللقاء.

تلك الميدالية هي الثالثة لمصر في الأولمبياد الجارية بعد برونزيتي هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.

وأصبحت تلك الميدالية هي الثامنة لمصر في المصارعة الرومانية بواقع ذهبيتين و3 فضيات ومثلهم في البرونزية.

وتعد المصارعة الرومانية هي ثاني أكثر الألعاب التي ظفرت مصر فيها بميداليات أولمبية بعد رفع الأثقال ذات الـ14 ميدالية.

وبشكل عام أصبحت تلك الميدالية هي رقم 35 في تاريخ مصر في الأولمبياد بعد 7 ذهبيات و10 فضيات و18 برونزية.

كما أصبحت تلك البرونزية هي العربية الأولى في المصارعة الرومانية في الأولمبياد.

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