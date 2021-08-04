توابع رسالة لابورتا.. برشلونة يعلن الحرب على موريبا

لا زال برشلونة يلزم موقفاً حاداً من لاعبه الواعد إيلايتش موريبا الذي يخوض عامه الأخير في عقده دون تقدم في عملية تجديده.

جاء ذلك حيث قرر النادي الكتالوني استبعاد اللاعب من الفريق الأول وإعادته إلى الفريق الثاني، بعد أن تم تصعيده في الموسم الماضي تحت قيادة رونالد كومان وحظي بـ14 مشاركة في الليجا.

الأمور لم تتوقف هنا، فحتى الفريق الثاني لن يلعب معه موريبا فيما يبدو إن بقي الوضع على ما هو عليه، حيث تم استبعاده من قائمة المباراة الودية ضد أولوت، فيما اعتبرته الصحافة الإسبانية ورقة ضغط قوية من برشلونة في هذه المفاوضات الحادة الجارية.

وكان موريبا البالغ من العمر 18 عاماً قد حظي بهذه الفرصة في يناير الماضي، وبالفعل أثار إعجاب كومان في النصف الثاني من الموسم، ليشارك أساسياً في 4 مباريات ويسجل هدفه الأول في الليجا خلال فوز البلوجرانا 2-0 على أوساسونا.

وينتهي عقد اللاعب في صيف 2022، وفي الوقت الحالي قام برفض آخر عروض برشلونة للتجديد، الأمر الذي أثار غضب الرئيس خوان لابورتا، وجعله يتحدث عن المسألة علناً خلال تقديم إيمرسون رويال يوم الإثنين.

وقال لابورتا: "هذه حالة لا نرغب في تكرارها. إنه لاعب يبقى عام واحد في عقده ولا يريد التجديد. إنه وضع لن نقبله ويجب أن نتصرف وأن نوجه رسالة واضحة للجميع".

وأضاف "إنه لاعب عظيم ولكن إذا لم يرغب في التجديد فهناك حلول أخرى. نحن لا نريد لاعبين علمناهم ومنحناهم الفرصة يدخلون عامهم الأخير في عقودهم ولا يريدون التجديد. الأمر ليس جيداً كونه لاعب يملك الجودة ولكن النادي يأتي فوق كل شيء".

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن برشلونة يعتقد أن موريبا يماطل في مسألة التجديد لأنه قريب من توقيع اتفاق مع فريق آخر، ومن جانبه لا يمانع النادي بيعه، ولكن بسعر مناسب في ظل هذه الأزمة المالية، وكونه لا يملك عرضا متماسكاً لشرائه، لا ينوي النادي أن يتم إجباره على شيء.

وفقاً للصحيفة ذاتها، فإن النادي الذي يتفاوض معه وكيل اللاعب هو تشيلسي الإنجليزي للانتقال مجاناً في صيف 2022، مع حصوله على راتب أعلى ومكافأة كبيرة لتوقيع العقد، بالإضافة إلى عمولتين لوكيله ووالده.