تقرير: انفراجة مفاجئة.. صفقة الليجا تنهي أزمة تسجيل عقد ميسي‎‎

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 15:21

كتب : أحمد أباظة

ليونيل ميسي - برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن صفقة تمويلية تجريها رابطة الليجا، ستسهم بصورة كبيرة في حل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها برشلونة ولو بصورة مؤقتة.

وبحسب فيراندو بولو صحفي "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن الاتفاق بين الليجا وصندوق الاستثمار CVC سيعني ضخ مبلغ قدره 2.7 مليار يورو في المسابقة.

بتقسيمها على الأندية، سيحصل برشلونة على التمويل اللازم الذي يسمح له بتسجيل العقد الجديد المنتظر توقيعه من أسطورته ليونيل ميسي، بالإضافة إلى تسجيل الصفقات الجديدة التي أجراها حتى الآن.

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وأبرم برشلونة 4 تعاقدات صيفية لم يتمكن من تسجيلها بعد بسبب أزمة ارتفاع الرواتب، وهم سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا وممفيس ديباي وإيمرسون رويال.

وفقا لفيران كوريا مراسل راديو "كاتالونيا"، فإن الاتفاق سيتم الإعلان عنه غداً، وبفضل هذا الدعم المادي، تنتهي أزمة برشلونة الأبرز في الوقت الراهن.

في الإطار ذاته كشف سيرخيو فيرنانديز صحفي جريدة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة سيتلقى قرابة 270 مليون يورو جراء هذا الاتفاق، يذهب منها نسبة 15% (أي 40.5 مليون يورو) إلى سوق الانتقالات.

بكلمات أخرى، برشلونة لن يتمكن فقط من تسجيل لاعبيه الجدد وتسجيل عقد ميسي الجديد، بل سيُتاح له دخول سوق الانتقالات لإجراء صفقة أخرى.

ويقترب ميسي من تجديد عقده بعد نهايته في يونيو الماضي، حيث تشير التقارير إلى أن الأرجنتيني سيوقع عقداً يمتد حتى 2026 بنصف راتبه الحالي، ليبقى في كامب نو حتى مشارف الأربعين.

ميسي برشلونة
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