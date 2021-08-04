سكاي: بايرن يريد دانيلو.. ويوفنتوس يغالي في مطالبه‎‎

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام بايرن ميونيخ الألماني بالتعاقد مع البرازيلي دانيلو ظهير يوفنتوس الإيطالي، وأن العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة هي مطالب البيانكونيري المادية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن بطل البوندسليجا قد استفسر بشأن دانيلو، ولكن يوفنتوس رفض المحاولة مبدئياً.

يأتي ذلك في إطار بحث بايرن ميونيخ عن ظهير أيمن جديد، ووفقاً للتقرير، فإن المدرب الجديد يوليان ناجلسمان حدد دانيلو بالاسم كخيار أمثل.

ولا ينوي يوفنتوس بيع اللاعب بسهولة، حيث طالب البافاري بمبلغ 30 مليون يورو، للتخلي عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً.

بطبيعة الحال اعتبر بايرن هذه المطالب مبالغ بها وتجمدت المفاوضات في الوقت الراهن، انتظاراً لتساهل يوفنتوس بعض الشيء لإتمام العملية أو إيجاد النادي الألماني لخيار بديل.

وكان دانيلو قد انضم إلى يوفنتوس في أغسطس 2019 قادماً من مانشستر سيتي، في صفقة شهدت انتقال البرتغالي جواو كانسيلو إلى الجانب الآخر.

ولعب الظهير 78 مباراة رسمية بقميص يوفنتوس منذ هذا الوقت، تحت قيادة ماوريسيو ساري ثم أندريا بيرلو والآن يستعد للعمل مع ماسيميليانو أليجري، العائد بعد ولايته الأولى بين عامي 2014 و2019.

مستوى اللاعب مع يوفنتوس ضمن له مقعداً في قائمة منتخب البرازيل، حيث خاض جميع مباريات السيليساو السبع في كوبا أمريكا 2021 التي انتهت بخسارته للنهائي على يد الأرجنتين بهدف نظيف.