أولمبياد طوكيو 2020 - أسعد يعيد سوريا لمنصات التتويج لأول مرة منذ 2004

أعاد الرباع السوري معن أسعد بلاده لمنصات التتويج الأولمبية لأول مرة منذ دورة أثينا 2004 حين فاز ببرونزية وزن فوق 109 كلج في رفع الأثقال يوم الأربعاء.

ورفع السوري ما مجموعه 424 كيلو ليقتنص الميدالية الأولى لسوريا منذ برونزية الملاكم ناصر الشامي في أثينا 2004.

والأسطورة الجورجية لاشا تالاخادزي حطم 3 أرقام عالمية وأولمبية جديدة في الخطف والنتر والمجموع، ليتوج بالميدالية الذهبية بفارق 47 كيلو عن صاحب الفضية.

الفضية ذهبت إلى الإيراني علي داودي.

وبذلك ارتفع رصيد سوريا من الميداليات الأولمبية إلى 4 ميداليات، ذهبية وفضية وبرونزيتين.

الميدالية هي الـ11 للعرب بشكل عام في أولمبياد طوكيو، بعد 4 ذهبيات، بدأت بالتونسي أحمد حفناوي في منافسات السباحة الأسبوع الماضي، ثم فاز الرباع فارس حسونة بميدالية ذهبية في رفع الأثقال يوم السبت وتلاه مواطنه معتز برشم في الوثب العالي بألعاب القوى يوم الأحد.

المغربي سفيان البقالي توج بالميدالية الذهبية في منافسات 3000 متر موانع في ألعاب القوى يوم الإثنين.

فيما حصد الأردني صالح الشرباتي فضية في التايكوندو مثل التونسي محمد الجندوبي.

بينما حصدت مصر 3 برونزيات، 2 في التايكوندو بواسطة هداية ملاك وسيف عيسى وواحدة في المصارعة الرومانية عن طريق محمد إبراهيم السيد "كيشو".

واقتنص الكويتي عبد الله الرشيدي برونزية في منافسات الرماية.

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