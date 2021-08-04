إريكسن يعود لإنتر..حالته جيدة جدا

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن زيارة كريستن إريكسن لتدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء، وقيامه بتحية جميع طاقم العمل من مدربين ولاعبين.

كريستيان إريكسن النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وأشار النادي إلى أن زيارة إريكسن تأتي على هامش عرضه على أطباء إنتر من أجل إجراء كشف طبي على حالته الصحية.

وشدد النادي على أن إريكسن يقوم بعمل جيد وفي حالة جسدية ونفسية ممتازة.

وسيقوم إريكسن حاليا باتباع برنامج تعافي وضعه الأطباء الدنماركيين في كوبنهاجن، والذين سينسقون المتابعة أول بأول ويبقون طاقم إنتر الطبي على اطلاع دائم طوال عملية التعافي.

وكان إريكسن قد تعرض لتوقف نبضات قلبه في المباراة الأولى لمنتخب الدنمارك في يورو 2020 أمام فنلندا، ولكن نجح الأطباء في انقاذ حياته وإنعاش قلبه.

وبعد أيام قضاها صاحب الـ29 عاما في المستشفى، كشف طبيب منتخب الدنمارك عن موافقة إريكسن على تركيب جهاز لتنظيم نبضات القلب.

ويقوم الأطباء حاليا بمحاولة التأكد إذا كان إريكسن سيتمكن من العودة للعب كرة القدم مرة أخرى أم لا.

ويحتاج الأطباء إلى التأكد من قدرته على الأداء بدون جهاز تنظيم نبضات القلب إذا كان سيلعب في منافسات الدوري الإيطالي مرة أخرى.

ومن غير المحتمل أن يلعب إريكسن لمدة 6 أشهر على الأقل حتى لو سارت الأمور على ما يرام.

ساعد إريكسن إنتر الموسم الماضي في الفوز بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 2010.

وشارك إريكسن الموسم الماضي مع إنتر في 34 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف في جميع البطولات.