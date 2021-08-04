أميان الفرنسي يضم مهاجم الأهلي

أعلن نادي أميان الفرنسي يوم الأربعاء ضم السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

أليو بادجي النادي : أنقرة جوتشو أميان الأهلي

قبل يومين، كشف مصدر في الأهلي اتفاق النادي مع إميان الفرنسي على إعارة السنغالي، حين قال لـFilGoal.com:"اتفقنا على إعارة بادجي موسما، سيحصل الأهلي على 450 ألف يورو".

ووصل اللاعب إلى فرنسا وارتدى قميص فريقه الجديد ووقع عقد الإعارة مع إمكانية الشراء، حسبما أعلن النادي الفرنسي.

بادجي سيرتدي القميص رقم 17.

العقد سيتضمن نية البيع النهائي، في تلك الحالة سيحصل الأهلي على مليون و800 ألف يورو، حسبما علم FilGoal.com.

اللاعب تلقى عروضا من اليونان وتركيا لكنه فضل فرنسا.

𝑨𝒍𝒊𝒐𝒖 𝑩𝒂𝒅𝒋𝒊 𝒆𝒔𝒕 𝒂𝒎𝒊𝒆́𝒏𝒐𝒊𝒔 ! ✍ L'Amiens SC est heureux d'annoncer l'arrivée de son nouvel attaquant ! Aliou rejoint le club en prêt avec option d'achat pour la saison à venir en provenance de @AlAhly ! #FiersDetreAmienois ⚪⚫ pic.twitter.com/pDtprBADBe — Amiens SC (@AmiensSC) August 4, 2021

وانضم المهاجم البالغ عمره 23 عاما إلى الأهلي في يناير 2020 قادما من رابيد فيينا النمساوي مقابل مليوني يورو.

قبل أن يعيره الأهلي لأنقرة جوتشو التركي في يناير الماضي لمدة نصف موسم.

ويمتد عقد بادجي مع الأهلي إلى 2024.

شارك مع الفريق في 25 مباراة وسجل 4 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.