أميان الفرنسي يضم مهاجم الأهلي

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 14:38

كتب : FilGoal

بادجي - الأهلي - الإسماعيلي

أعلن نادي أميان الفرنسي يوم الأربعاء ضم السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

أليو بادجي

النادي : أنقرة جوتشو

أميان
الأهلي

قبل يومين، كشف مصدر في الأهلي اتفاق النادي مع إميان الفرنسي على إعارة السنغالي، حين قال لـFilGoal.com:"اتفقنا على إعارة بادجي موسما، سيحصل الأهلي على 450 ألف يورو".

ووصل اللاعب إلى فرنسا وارتدى قميص فريقه الجديد ووقع عقد الإعارة مع إمكانية الشراء، حسبما أعلن النادي الفرنسي.

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بادجي سيرتدي القميص رقم 17.

العقد سيتضمن نية البيع النهائي، في تلك الحالة سيحصل الأهلي على مليون و800 ألف يورو، حسبما علم FilGoal.com.

اللاعب تلقى عروضا من اليونان وتركيا لكنه فضل فرنسا.

وانضم المهاجم البالغ عمره 23 عاما إلى الأهلي في يناير 2020 قادما من رابيد فيينا النمساوي مقابل مليوني يورو.

قبل أن يعيره الأهلي لأنقرة جوتشو التركي في يناير الماضي لمدة نصف موسم.

ويمتد عقد بادجي مع الأهلي إلى 2024.

شارك مع الفريق في 25 مباراة وسجل 4 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

الأهلي أليو بادجي أميان
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