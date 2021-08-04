أولمبياد طوكيو 2020 – جدول منافسات مصر فجر وصباح الخميس..بداية الكاراتيه

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 14:57

كتب : FilGoal

بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

تخوض البعثة المصرية فجر وصباح الخميس بعض المنافسات في الكاراتيه وألعاب القوى، والمصارعة الحرة، والخماسي الحديث.

وتتعلق آمال مصر في الحصول على ميداليات في الكاراتيه والخماسي الحديث.

وفيما يلي جدول منافسات البعثة المصريو فجر وصباح الخميس 5 أغسطس:

4:05 فجرا (ألعاب قوى) مصطفى عمرو حسن - نهائي دفع الجلة

4:30 فجرا (مصارعة حرة) ضياء الدين جودة × الجورجي جينو بيترياشفيلي

5:05 (كاراتيه) علي الصاوي - دور المجموعات وباقي المنافسات نفس اليوم

5:12 فجرا (مصارعة حرة) عمرو رضا × البولندي كاميل ريبيكي - ثمن النهائي

6:00 صباحا (خماسي حديث) - هايدي مرسي وأميرة قنديل - منافسات السلاح

9:30 صباحا (خماسي حديث) - أحمد الجندي وأحمد حامد - منافسات السلاح

10:00 (كرة يد) مصر × فرنسا - نصف النهائي

10:00 صباحا (كاراتيه) رضوى السيد - دور المجموعات

طوكيو 2020
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