تقرير: ميلان يسدي برشلونة معروفا باستهداف رامسي‎‎

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 14:00

كتب : أحمد أباظة

آرون رامسي

في إطار بحث ميلان الإيطالي عن لاعب يعوض رحيل صانع ألعابه التركي هاكان تشالهان أوجلو إلى الغريم إنتر، كشفت تقارير صحفية عن اتجاه الروسونيري للتعاقد مع آرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس.

وعانى الويلزي الدولي حتى الآن لإيجاد تألقه بقميص البيانكونيري، وفي ودية يوفنتوس الأولى ضد مونزا، حاول المدرب العائد ماسيميليانو أليجري إعادته إلى الوسط.

ولكن أغلب الأنباء تشير إلى رحيله وقدوم مانويل لوكاتيلي لاعب ساسولو أو عودة ميرالم بيانيتش من برشلونة، حيث تتوقف الصفقة الأخيرة تحديداً على إفساح المجال لها في صفوف يوفي، إذ يرغب برشلونة في التخلص من راتب بيانيتش بأسرع وقت ممكن.

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وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن ميلان مهتم بضم رامسي لسد الثغرة السالف ذكرها في صفوفه، إذ انتقل تشالهان أوجلو إلى النيراتزوري مجاناً في صفقة انتقال حر، بنهاية عقده في يونيو الماضي دون التوصل لاتفاق من أجل التجديد.

وتقول الصحيفة ذاتها أن رامسي يعتبر على هامش مشروع يوفنتوس الحالي، وأن خروجه على سبيل الإعارة سيكون خياراً مطروحاً.

وكان رامسي البالغ من العمر 30 عاماً قد انضم إلى يوفنتوس في يوليو 2019، وذلك في صفقة انتقال حر أيضاً بعد نهاية عقده مع آرسنال.

وينتهي عقد اللاعب الويلزي الدولي مع السيدة العجوز بعد عامين، أي بنهاية يونيو 2023.

يذكر أن رامسي لعب 65 مباراة بقميص يوفنتوس حتى الآن منذ انضمامه، ولكن فترته شابها الكثير من الإصابات التي غاب إثرها عن 18 مباراة، كما خسر البيانكونيري في الموسم الماضي لقب الدوري الإيطالي لأول مرة بعد 9 مواسم متتالية من الاحتكار.

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