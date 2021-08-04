أولمبياد طوكيو 2020 - زيادة ونصار يفقدان فرصة الحصول على ميدالية في الفروسية

فقد محمد زيادة ونائل نصار فرصة الحصول على ميدالية في الفروسية بشكل رسمي.

أنهى محمد زيادة سباقه في 86.83 ثانية وبـ 8 نقاط جزاء بعدما أوقع الحاجز مرتين والمرة الواحدة تخصم 4 نقاط.

بينما أنهى نائل نصار سباقه في 89.63 ثانية وبـ 13 نقطة جزاء بعد إسقاطه للحاجز 3 مرات وتخطي الوقت المسموح بثانية.

وكان محمد زيادة قد وصل للدور النهائي أمس الثلاثات بحصوله على نقطة جزاء واحدة لتخطيه الوقت المسموح.

بينما تأهل نائل نصار للدور النهائي بعد عدم عدم حصوله على أي نقطة جزائية في منافسات الأمس.