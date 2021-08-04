أولمبياد طوكيو 2020 - بطلة العالم في الكاراتيه ضمن 29 حالة كورونا جديدة

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 12:12

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

أفادت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بظهور 29 حالة مصابة بفيروس كورونا في صفوف المنافسين.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في منافسات الأولمبياد بين لاعبين ومدربين وإداريين إلى 323 حالة منذ مطلع يوليو الجاري.

الحالات الجديدة يتواجد ضمنها 4 رياضيين مشاركين في دورة الألعاب الأولمبية.

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أنا شيرنيشيفا بطلة روسيا والعالم في الكاراتيه وزن 55 كلج أصيبت بالفيروس واستبعدت من المنافسات، بالإضافة إلى 3 لاعبات بالفريق اليوناني للسباحة التوقيعية.

في السياق نفسه، سجلت مدينة طوكيو 4166 حالة إصابة بالفيروس يوم الأربعاء، وهو الرقم الأعلى منذ انطلاق المنافسات.

طوكيو 2020
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