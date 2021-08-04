تراجع عن الاعتزال.. فان جال يعود لتدريب هولندا

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 11:33

كتب : عبد الرحمن فوزي

لويس فان جال وروبن فان بيرسي

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان رسمي تعيين لويس فان جال كمدرب للمنتخب رسميا.

وأشار البيان إلى أن فان جال قد وقع على عقد حتى نهاية كأس العالم 2022.

كما أشار البيان إلى أن كل من داني بليند، وهينك فريزر، وفرانز هويك سيعاونون فان جال في الجهاز الفني لمنتخب هولندا.

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وتعد تلك هي الولاية الثالثة لفان جال مع منتخب هولندا، إذ سبق له تدريب المنتخب في الفترة ما بين 2000 إلى 2002، والفترة ما بين 2012 حتى 2014.

وكانت أبرز إنجازات فان جال مع منتخب هولندا هي الحصول على المركز الثالث في كأس العالم 2014.

وقال فان جال في تصريحات لموقع الاتحاد الهولندي: "الكرة الهولندية كانت دائما قريبة من قلبي، وتدريب منتخب هولندا هو مفتاح مهم لتطوير كرة القدم لدينا".

واستمر "أنا اعتبر ذلك شرفا لي لتدريب منتخب هولندا، هناك القليل من الوقت للمباريات التأهيلية المقبلة، والتي تعتبر حاسمه للمشاركة في كأس العالم، وبالتالي فإن التركيز سيكون بنسبة 100% على اللاعبين وأسلوب اللعب".

وأضاف "لقد تحدثت بالفعل مع عدد من اللاعبين والجهاز المساعد الذي تم تشكيله بالتعاون مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم، وأنا أتطلع بشدة لإنجاز المهمة سويا".

ويأتي فان جال خلفا لفرانك دي بور الذي أقيل بعد الخروج من دور الـ 16 أمام التشيك في يورو 2020.

وسيبدأ فان جال مهمته مع منتخب هولندا يوم 1 سبتمبر المقبل بمواجهة النرويج في تصفيات كأس العالم 2022.

ويقع منتخب هولندا في المجموعة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بجانب كل من تركيا، والجبل الأسود، والنرويج، ولاتفيا، وجبل طارق.

ويحتل منتخب هولندا المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط خلف تركيا المتصدر برصيد سبع نقاط، بعد مضي ثلاث جولات.

منتخب هولندا لويس فان جال
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