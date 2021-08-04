قائمة الإسماعيلى - عودة حسين السيد لمواجهة بيراميدز

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 11:03

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز.

ويلتقي الإسماعيلى اليوم الأربعاء مع بيراميدز فى مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

القائمة شهدت عودة حسين السيد الظهير الأيسر للفريق.

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كما ضمت القائمة عددا من الوجوه الصاعده وهم عبد الرحمن صلاح حارس فريق الشباب مواليد 2000 بجانب محمد إيهاب ظهير أيسر فريق الشباب مواليد 2003.

وجائت قائمة الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمد فوزي - عبد الرحمن صلاح.

الدفاع: مروان الصحراوي - باهر المحمدى - محمد هاشم - مصطفي الزنارى - عبدالله جمعه - محمد بيومي - حسين السيد - محمد إيهاب.

الوسط: محمد حسن - محمد عادل - عماد حمدى - محمود دونجا - عمر الوحش - محمد صادق - أحمد مصطفي - أحمد مدبولى - محمد الشامي - محمد عبد السميع - أرى بابل.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – شيلونجو - شكري نجيب.

الإسماعيلي بيراميدز الدوري المصري الممتاز
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