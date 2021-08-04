تشكيل الأهلي المتوقع – عودة ربيعة.. ومفاضلة في مركز وحيد ضد دجلة

يعود رامي ربيعة لتشكيل الأهلي الأساسي لتعويض غياب بدر بانون المصاب بنزلة برد في مواجهة وادي دجلة.

ويلتقي الأهلي مساء اليوم الأربعاء بمنافسه دجلة في ملعب الأهلي WE السلام في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 22 من الدوري المصري.

هذا بالإضافة للبدء بياسر إبراهيم الذي بدأ مباراة أسوان السابقة في ظل غياب أيمن أشرف للإيقاف.

فيما يفاضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بين حمدي فتحي وأليون ديانج ليبدأ بأحدهما أساسيا في المباراة.

عدا ذلك من المتوقع أن يحافظ الأهلي على التشكيل الذي خاض به لقاء أسوان.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في الدفاع: علي معلول- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد هاني

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية- حمدي فتحي (أليو ديانج)

في الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا"- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات

في الهجوم: محمد شريف