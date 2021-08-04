مواعيد مباريات الأربعاء 4-8-2021 والقنوات الناقلة.. الأهلي ودجلة وبيراميدز والإسماعيلي

يشهد اليوم الأربعاء عودة منافسات الدوري المصري مجددا بعد نهاية مشاركة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وفي تمام الساعة مساء وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيواجه بيراميدز منافسه الإسماعيلي في لقاء مؤجل من الجولة 25 من الدوري.

أما في تمام التاسعة مساء وعبر قناة "أون تايم سبورتس 1" سيواجه وادي دجلة نظيره الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 22.

وفي المباريات الودية سيواجه ميلان منافسه فالنسيا في تمام الثامنة والنصف مساء.

أما سالزبورج النمساوي سيواجه برشلونة في تمام السابعة مساء.