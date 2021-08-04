أولمبياد طوكيو 2020 – كيشو: الإصابة حرمتني من الفوز في نصف النهائي

قال محمد إبراهيم "كيشو" لاعب مصر في المصارعة الرومانية إن إصابته في كتفه كانت سببا رئيسيا في حرمانه من التأهل لنهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وخسر كيشو في نصف النهائي تحت وزن 67 كجم أمام الأوكراني بافريز ناسيبوف.

وتحدث كيشو لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "أنا راض عما قدمته وأتمنى التوفيق لي في مباراة الميدالية البرونزية".

وواصل "المنافسة كانت صعبة وعانيت من إصابة في كتفي وخطتي في المباراة كانت أن أنهيها في الجولة الأولى".

واستدرك "لكننا استمررنا للجولة الثانية وأصبح الأمر صعبا علي".

وعن التحكيم قال: "كان عادلا لكنني في آخر حرجة سجلت أربع نقاط وفي التجميع وحال التعادل أصبح أنا الفائز لكن ذلك لم يحدث ولم يكن هناك نصيب".

وستقام المباراة اليوم الأربعاء في تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.