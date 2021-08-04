في الجول يكشف تفاصيل اجتماع شركة الأهلي مع مجلس الإدارة

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 00:33

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب رئيس الأهلي

أقيم اليوم الثلاثاء اجتماعا في مقر النادي الأهلي بين شركة كرة القدم ومجلس الإدارة لبدء تسليم مهام العمل للأولى.

فماذا حدث خلال الاجتماع؟ FilGoal.com يكشف.

هدف الاجتماع كان ما يسمى بجلسة تعارف بعدما تسلم مجلس إدارة الشركة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بإنشائها وإشهارها بتشكيلها المكون من ياسين منصور رئيسا لها وبعضوية مراد فهمي وحسام غالي، وعمرو شاهين كمدير تنفيذي لها.

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وتم الاتفاق على استمرار رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مسؤولا عما يخص كرة القدم وحلقة تواصل بين الشركة والنادي لحين وقوف الشركة على كافة التفاصيل الخاصة بقطاع الكرة.

وستكون الشركة مسؤولة عن كل ما يخص كرة القدم في الأهلي من الفريق الأول لقطاع الناشئين.

أما فيما يتعلق بميزانية كرة القدم فسيكون لها ميزانية منفصلة عن النادي ولها كشف حساب وإيرادات ومصروفات قائمة بذاتها وهناك اتجاه لأن يكون هناك رأس مال للشركة بحيث تكون المصروفات على الأقل مثل الإيرادات لتجنب الخسائر.

أول ملف تسلمته الشركة هو ملف أزمة سليماني كوليبالي الذي هرب من الفريق وانضم للنجم الساحلي وعليه مستحقات تبلغ قيمتها مليون و400 ألف دولار بالإضافة لغرامات ثانوية قدرها 15%.

وستكون شركة الكرة مسؤولة عن حقوق رعاية الأهلي وحقوق البث الخاصة بكرة القدم

وطلبت الشركة من مجلس الإدارة انتقال السلطات بشكل تدريجي لحين الوقوف على كافة التفاصيل ووضع خطط للعمل قابلة للتنفيذ.

لكن حتى الآن لم تستلم الشركة ما يخص قائمة الفريق للموسم الجديد وما يخص اللاعبين الراحلين أو القادمين لحين معرفة التفاصيل المالية والإدارية الخاصة بالنادي وطريقة التعامل مع الجهاز الفني وطبيعة إدارة دور الكرة وإدارة التعاقدات فيما هو قادم.

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