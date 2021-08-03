تقرير: خارطة طريق برشلونة.. خطة لابورتا لإنقاذ النادي في أغسطس‎‎

لا يزال السؤال عن كيفية خروج برشلونة من وضعه المادي الحرج يحتل الأولوية والصدارة في كتالونيا، فهذه القضية تهدد انطلاق الموسم الحالي، كون النادي لا يزال عاجزاً عن تسجيل صفقاته الجديدة بسبب ارتفاع فاتورة رواتبه.

وبحسب قناة "جول" الإسبانية، فإن خوان لابورتا رئيس النادي قد وضع خطة وقسمها إلى 3 أقسام، لضمان الخروج من هذا المنعطف الصعب.

القسم الأول هو عمليات البيع، حيث يطمح للتخلص من المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، وصانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، ولاعب الوسط البوسني ميرالم بيانيتش بالإضافة إلى المدافع صامويل أومتيتي.

وكان جريزمان قد انضم إلى برشلونة في صيف 2019 مقابل 120 مليون يورو، قادماً من أتلتيكو مدريد، ويحتل موقعاً متقدماً في قائمة أعلى الرواتب التي يحتاج النادي الكتالوني لإزاحتها من على لائحة مدفوعاته.

أما كوتينيو فهو أغلى صفقات برشلونة الفاشلة على الإطلاق بقيمة تقارب 160 مليون يورو، قادماً من ليفربول في يناير 2018 دون نجاح يذكر.

فيما أتى بيانيتش في صيف 2020 بصفقة تبادلية شهدت انتقال أرتور ميلو إلى يوفنتوس، ولكن بالصدفة تعاقدت الإدارة لاحقاً مع رونالد كومان لتدريب الفريق، وهو من قام بتهميشه ليبحث الآن عن عودة محتملة إلى البيانكونيري.

أخيراً كان أومتيتي هو الأكثر إشراقاً في هذه الأسماء حين أتى من أولمبيك ليون، ولكن إصابات الركبة أطاحت بمسيرته مع النادي فيما بعد كأس العالم 2018.

القسم الثاني في مخطط لابورتا يتعلق بتخفيض الرواتب، وحدد خلاله 3 أسماء من الحرس القديم للنادي، هم جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو.

أخيراً، هناك عقود يجب تجديدها، على رأسها عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، ويليه اللاعب الصاعد إيلايتش موريبا، والذي قرر لابورتا استخدام الحسم في مواجهته.

ويخوض موريبا عامه الأخير رافضاً التجديد، ما جعل لابورتا يتخذ قراراً بإعادة إرساله إلى الفريق الثاني، بعد أن قضى الموسم الماضي مع الفريق الأول وحظي بثقة كومان.

يذكر أن برشلونة بحاجة لتسجيل صفقاته الجديدة إريك جارسيا وسيرجيو أجويرو وممفيس ديباي وإيمرسون رويال، وهو ما ينطبق على العقد الجديد لأسطورته ليونيل ميسي الذي بات على وشك التوقيع.