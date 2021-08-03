"ضربة بالمرفق" في مشاركة كوكا وتعادل أولمبياكوس مع لودوجوريتس بأبطال أوروبا

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 23:49

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا يحتفل بهدف أولمبياكوس في سيسكا موسكو وديا

تعادل أولمبياكوس اليوناني اليوم الثلاثاء إيجابيا بهدف لمثله مع لودوجوريتس رازجراد البلغاري في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

افتتح كيريل ديسبودوف أهداف المباراة للفريق البلغاري في الدقيقة 50.

وأدرك أجيبو كامارا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

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وشارك أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر في المباراة بأكملها مع أولمبياكوس.

وتعرض كوكا لإصابة قوية بعدما ضربه لاعب الفريق البلغاري بالمرفق في وجهه داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في ملعب الفريق البلغاري.

ويتأهل الفائز إلى مرحلة تحديد المتأهل للمجموعات من أعرق البطولات الأوروبية.

كوكا ليلة الأبطال أولمبياكوس
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