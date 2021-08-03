"ضربة بالمرفق" في مشاركة كوكا وتعادل أولمبياكوس مع لودوجوريتس بأبطال أوروبا

تعادل أولمبياكوس اليوناني اليوم الثلاثاء إيجابيا بهدف لمثله مع لودوجوريتس رازجراد البلغاري في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

افتتح كيريل ديسبودوف أهداف المباراة للفريق البلغاري في الدقيقة 50.

وأدرك أجيبو كامارا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

وشارك أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر في المباراة بأكملها مع أولمبياكوس.

وتعرض كوكا لإصابة قوية بعدما ضربه لاعب الفريق البلغاري بالمرفق في وجهه داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في ملعب الفريق البلغاري.

ويتأهل الفائز إلى مرحلة تحديد المتأهل للمجموعات من أعرق البطولات الأوروبية.