شريف العريان: كنا أصحاب الكعب الأعلى أمام ألمانيا.. وتعليق على فوز حسونة بالذهبية لقطر

أوضح شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية أن فريق كرة اليد كان في قمة تركيزه خلال المنافسات منذ البداية مشيرا إلا أن التوقعات قبل البطولة تسير في الطريق الصحيح في أغلب الألعاب.

وصعد المنتخب المصري لنصف نهائي منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31-26.

وقال شريف العريان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "التركيز كان عاليا منذ بداية المنافسات، الفريق قدم أداء أكثر من رائع وظهروا بالمستوى المنتظر اليوم".

وأضاف "كان لدينا ثقة كبيرة في الفريق، لأول مرة نواجه ألمانيا ونحن أصحاب الكعب الأعلى. تسيدنا المباراة منذ البداية للنهاية وهذا دليل على قوتنا، نعلم الجهد الذي يقوم به الجهاز الفني وكيف يهتم بكل التفاصيل".

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وعن التشجيع خلال البطولة "يوجد لاعبين دائما من ألعاب أخرى مع أغلب البعثات يتواجدون لتشجيع زملائهم وهو ما يحدث مع منتخب مصر أيضا".

العريان واصل عن الميداليات "تحدثنا من البداية عن فرصنا في النصف الأول في التايكوندو والرماية، نجحنا في الأولى ولم نوفق في الثانية. في النصف الثاني لدينا المصارعة والكاراتيه التي هيا أقرب لعبة للفوز بالميداليات من كل الألعاب التي نشارك بها".

واستكمل "بالطبع كان هناك آمال للفوز بميدالية في الألعاب الجماعية، فريق كرة القدم خرج من ربع النهائي والأمل مستمر مع كرة اليد".

وبسؤاله عن فارس حسونة القطري من أصل مصري والحائز على ذهبية رفع الأثقال، قال: "والده حسونة سافر لقطر مع أسرته منذ فترة طويلة للعمل وفارس هناك منذ 4-5 سنوات ولعب معهم من قبل".

وتابع "أتمنى له كل التوفيق وأبارك له على تحقيق الميدالية، مصر بها 100 مليون مواطن وليس لدينا ندرة في اللاعبين. نحتاج لمواصلة العمل معهم وصرف الأموال بشكل أكبر وسنحصل على نتائج أفضل".

وأتم "لا نريد أن نضخم الموضوع ونعطيه أكثر مما يستحق فالتجنيس موجود في كل مكان حول العالم، نحن نسير على الطريق الصحيح وسنتطور أكثر في المستقبل".

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