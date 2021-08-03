مران الزمالك – عودة محمود علاء وانضمام الونش وفتوح

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 23:04

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي الونش مع منتخب مصر أمام أستراليا

عاد محمود علاء لمران الزمالك الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء غزل المحلة السبت المقبل في الجولة 28 من الدوري المصري.

وتعافى محمود علاء من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مياه البحرية الودية التي أقيمت أمس الإثنين.

كما انضم محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح للمران بعد نهاية مشاركتهما مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

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وخاض الفريق تدريبات بدنية متنوعة قبل إجراء تقسيمة قوية استعدادا للقاء المحلة.

وشهدت التقسيمة تألقا من أيمن حفني ومحمد عبد الشافي لاعبي الفريق.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعدما خاض 27 لقاء.

فيما يأتي الأهلي ثانيا بـ58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

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