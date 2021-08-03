لعدم قدرته على تحمل الرواتب.. جالاتا سراي يطالب فالكاو وفيجولي بالرحيل

طلب نادي جالاتا سراي التركي من مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو ولاعبه الجزائري سفيان فيجولي الرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفية، نظراً لعدم قدرته على تحمل راتبيهما في الظروف الراهنة.

وقال بوراك إلماس رئيس نادي جالاتا سراي إن المشاكل المادية الحالية هي ما اضطرت النادي لهذا القرار، حيث لم يعد قادراً على دفع راتب فالكاو أو فيجولي لاعب وست هام يونايتد وفالنسيا السابق.

وقال إلماس في تصريحات صحفية: "لقد تحدثت مع فالكاو وفيجولي. لقد قدما لنا خدمات جيدة للغاية ولكن ببنية الرواتب الحالية لا يمكننا دفع راتبيهما، نريد منهما أن يبحثا عن وجهة جديدة".

وأضاف:"أتمنى أن يستجيبا وأن يبحثا عن فريق جديد في وقت قصير. نحن نفترق ولكننا نحتفظ بعلاقات جيدة. هذا قرار إداري ولا يمكننا الاعتماد عليهما في الموسم الجديد".

وتعرض جالاتا سراي لضربات موجعة في ظل الانهيار الاقتصادي العام بسبب جائحة كورونا، حيث تأثرت مبيعات التذاكر وأخيراً تم إقصاء الفريق من تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن الهولندي بفارق كبير في مجموع المباراتين (7-2).

وكان النادي التركي يعول كثيراً على أرباح دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعله يمنع لاعبيه وعلى رأسهم المهاجم المصري مصطفى محمد من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، ولكنه تراجع إلى الدوري الأوروبي بهذه الخسارة.

ويعد قرار الاستغناء عن فالكاو تحديداً أمراً مفاجئاً في الظروف الطبيعية بالنظر لبداية هذه الحكاية، حيث تم التعاقد معه في 2019، وتلقى استقبالاً جماهيرياً حافلاً باحتشاد 25 ألف مشجع في مطار أتاتورك بإسطنبول.

في نهاية المطاف سجل المهاجم الكولومبي 19 هدفاً في موسمين، ليجد نفسه بعد اللعب في بورتو وأتليتكو مدريد وموناكو وتشيلسي ومانشستر يونايتد، مضطراً لمغادرة جالاتا سراي بحثا عن فريق آخر.