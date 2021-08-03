NBA - المصري عبد الرحمن نادر يوقع موسمين مع فينيكس صنز

وقع المحترف المصري عبد الرحمن نادي عقدا جديدا مع فريق فينيكس صنز وصيف دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

عبد الرحمن نادر انتهى تعاقده مع فينيكس صنز بنهاية الموسم الماضي وأصبح لاعبا حرا غير مقيد في أي فريق.

قبل أن يتفق الطرفين على توقيع عقدا جديدا لمدة موسمين مقابل 4.2 مليون دولار.

لاعب منتخب مصر أنهى الموسم الماضي بمعدل 5 دقائق مشاركة لكل مباراة.

وبدأ عبد الرحمن نادر مسيرته في NBA موسم 2017/2018 مع بوسطن سيلتيكس.

وانتقل منه إلى أوكلاهوما سيتي ثاندرز ولعب معه موسمين، قبل أن ينضم الموسم الماضي إلى فينيكس صنز.

ووصل مع فريق فينيكس صنز إلى نهائي NBA قبل أن يخسر أمام ميلوكي باكس.

ليصبح ثاني لاعب مصري يشارك في نهائيات NBA بعد علاء عبد النبي لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكرز السابق.