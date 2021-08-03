خبر في الجول - إصابة مصطفى شوبير في المران.. وموقفه من مباراة وادي دجلة

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 21:40

كتب : أحمد الخولي

مصطفى شوبير - الأهلي

تعرض مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي للإصابة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة لمواجهة وادي دجلة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب تعرض لإصابة في إصبع اليد وكانت هناك شكوك بوجود كسر.

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اللاعب انتقل إلى مستشفى المعلمين لإجراء الأشعة التي تبين منها وجود خلع فقط وتم التعامل مع الأمر بنجاح.

حارس الأهلي سيتواجد بشكل طبيعي في قائمة الفريق غدا لمواجهة وادي دجلة.

الأهلي يتواجد في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 58 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن الزمالك المتصدر مع بقاء مباراة مؤجلة للأهلي.

الأهلي مصطفى شوبير في الدوري
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