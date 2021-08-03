سكاي: حالة واحدة فقط تدفع إنتر للتخلي عن لوكاكو لصالح تشيلسي

رغم تكرار التصريحات بشأن عدم إمكانية رحيل روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي عن صفوف الفريق، إلا أن التقارير الصحفية كشفت الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها افتكاك الدولي البلجيكي إلى خارج سان سيرو.

مفاوضات تشيلسي لاستعادة مهاجمه السابق لم تعد سرا، حيث تؤكد العديد من المصادر الصحفية الإيطالية أن النيراتزوري رفض عرضين بالفعل من البلوز حتى الآن، ولكن الأنباء مستمرة بشأن اقتراب العرض الثالث.

وبحسب "كافي سولهيكول" مراسل سكاي سبورتس، فإن إنتر سينظر بحرص شديد في عرض يتراوح بين 100 و120 مليون يورو للتخلي عن لوكاكو.

ينبع هذا من الأزمة المالية الطاحنة التي يعانيها الأفاعي، والتي أجبرت النادي على التخلي عن جناحه المغربي أشرف حكيمي لصالح باريس سان جيرمان مقابل 71 مليون يورو.

وعلى الرغم من تصريحات الرئيس التنفيذي بيبي ماروتا والمدرب سيموني إنزاجي وحتى اللاعب نفسه بشأن رغبة كافة الأطراف في استمرار مسيرة لوكاكو مع إنتر، إلا أن 120 مليون يورو على الطاولة قد تمثل إنفراجة كبرى لكافة أزمة النادي.

هذا الرقم لا يظهر على الساحة للمرة الأولى، حيث تحدث "توتو سبورت" عن إمكانية بيع إنتر للاعب بهذا المبلغ في يوليو، بينما يؤكد أنجيلو مانيانتي مراسل سكاي سبورتس أن هذا المبلغ وحده لن يكون كافيا.

وفقا لما ذكره المراسل، فإن العرض الرسمي الأول من تشيلسي كان 100 مليون يورو بالإضافة إلى الظهير الأيسر ماركوس ألونسو، الذي يعد واحداً من أهداف إنتر.

بالتالي إذا كان العرض القادم 120 مليون يورو + ألونسو، هذا يعني أن الرفض سيكون خيارا صعبا للغاية على طاولة النيراتزوري، علماً بأن اللاعب نفسه لم يرفض فكرة الرحيل بشكل قاطع.

وكان تشيلسي قد استقدم لوكاكو من أندرلخت، وأعاره لصالح وست بروميتش ألبيون ثم باعه إلى إيفرتون الذي باعه بدوره إلى مانشستر يونايتد، وصولاً إلى الإنتر في صيف 2019، والذي توج معه بلقب الدوري الإيطالي الغائب عن النادي منذ عام 2010.