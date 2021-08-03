خبر في الجول - بيراميدز يطالب الأهلي بـ400 ألف جنيه فرق مستحقات أفشة ورمضان

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 21:13

كتب : أحمد الخولي

محمد مجدي "أفشة" ورمضان صبحي - الأهلي وبيراميدز

طالب نادي بيراميدز نظيره الأهلى بسداد 400 ألف جنيه وهو فرق المستحقات المتبقية من صفقة بيع محمد مجدي "أفشة" وحق رعاية رمضان صبحي حسبما علم FilGoal.com.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز
الأهلي

ويحق لبيراميدز الحصول على 2 مليون جنيه بعد فوز الأهلي بالدوري ودوري أبطال إفريقيا مقابل انتقال أفشة له.

ويستحق الأهلي أيضا قيمة حق رعاية رمضان صبحي بعد انتقاله من هدرسفيلد الإنجليزي إلى بيراميدز.

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بعد انتقال رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون إلى بيراميدز تم تفعيل حقوق رعاية اللاعب والتي تبلغ 5% من قيمة انتقاله من النادي الإنجليزي إلى نظيره المصري، أي ما يساوي 135 ألف جنيه إسترليني نسبة الأهلي بهم 3.5% أي ما يساوي 87 ألف جنيه إسترليني وباقي النسبة والمبلغ من حق نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

وبذلك يستحق الأهلي مبلغ مليون و600 ألف جنيه من نادي بيراميدز.

حسبما علم FilGoal.com، فإن بيراميدز عرض على الأهلي مقاصة المستحقات منذ 7 أشهر ولكن الأهلي طلب رؤية تعاقد رمضان صبحي مع بيراميدز بسبب وجود شكوك حول دفع بيراميدز لـ2.5 مليون جنيه إسترليني فقط مقابل التعاقد مع اللاعب.

الأهلي تأكد بعد ذلك من الاتحاد الدولي لكرة القدم ليوافق على مقاصة المستحقات وبالتلي يتبقى لبيراميدز مبلغ 400 ألف جنيه كفارق بين مستحقات أفشة ورعاية رمضان صبحي.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري محمد مجدي أفشة
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