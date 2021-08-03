قائمة الأهلي - نيدفيد يظهر بعد غياب عامين.. وانضمام صلاح محسن لمواجهة دجلة

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 20:26

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

كريم وليد نيدفيد - الأهلي - الساورة

عاد كريم وليد "نيدفيد" للظهور في قائمة الأهلي مرة أخرى بعد غياب أكثر من عامين للإصابة.

وانضم كريم نيدفيد لقائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.

كريم نيدفيد يظهر في قائمة الأهلي لأول مرة منذ آخر مباراة شارك فيها أمام مصر للمقاصة في الدوري يوم 10 أبريل 2019.

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أي منذ عامين و3 شهور و3 أسابيع، ما يساوي 846 يوما.

كذلك انضم صلاح محسن لقائمة الأهلي وهو الوحيد من لاعبي الأهلي في الأولمبي الذي ظهر في القائمة.

ويستمر غياب الخماسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد وناصر ماهر وأحمد رمضان، بسبب الحصول على راحة بعد العودة من اليابان.

ويغيب كذلك الثنائي أيمن أشرف للحصول على 3 إنذارات، وبدر بانون الذي يعاني من نزلة برد.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم – محمد هاني – رامي ربيعة – سعد سمير – محمود متولي – محمود وحيد – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – كريم نيدفيد – حسين الشحات.

الهجوم: كهربا – جونيور أجايي – والتر بواليا – محمد شريف – صلاح محسن – مروان محسن.

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