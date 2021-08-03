جونياس يمنح ثلاثي بيراميدز الأولمبي راحة إضافية

قرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز منح ثلاثي المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وأسامة جلال وإبراهيم عادل راحة إضافية بعد العودة مؤخرا من طوكيو مع المنتخب الأولمبي.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الإسماعيلي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 25 من منافسات الدوري الممتاز.

وقرر المدير الفني منح الثلاثي راحة إضافية من التدريب بسبب التأثر من تغيير الساعة الييولوجية وطول رحلة السفر والعودة من طوكيو.

وودع منتخب مصر لكرة القدم أولمبياد طوكيو 2020 من دور الـ8 بالخسارة أمام البرازيل بهدف دون رد.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة.

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