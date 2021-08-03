شركة الأهلي لكرة القدم تبدأ عملها بشكل رسمي

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 20:04

كتب : حسام نور الدين

صور زيارة محمود الخطيب رئيس الأهلي لمقر الاتحاد السكندري

بدأت شركة الأهلي لكرة القدم مهام عملها بعد الإشهار عنها قبل عدة شهور بشكل رسمي.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعا مع ياسين منصور رئيس شركة كرة القدم ونائبه مصطفى مراد فهمي.

في حضور عمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة وسعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي.

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وأكد شلبي أن الشركة تسلمت العديد من الملفات الخاصة بكرة القدم وبها ملفات عاجلة وملفات أخرى سوف تتسلمها الشركة تباعا.

بينما أكد عمرو شاهين أن الشركة هدفها إدارة كرة القدم في النادي بشكل احترافي وتعزيز العلامة التجارية وزيادة القيمة الفنية وتطبيق أفضل الوسائل العالمية في هذا المجال وفقا لظروف النادي وطبيعة الكرة في مصر.

الأهلي شركة الأهلي لكرة القدم محمود الخطيب
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