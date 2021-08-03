وسط شكوك حول مستقبله.. رونالدو أول من يتسلم جائزة "باولو روسي"

تأكد بصورة رسمية أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس سيصبح أول من يتسلم جائزة الهداف الدوري الإيطالي في ثوبها الجديد، حيث بات يُطلق عليها "جائزة باولو روسي".

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وفاز رونالدو بجائزة هداف الدوري الإيطالي بعد نجاحه في تسجيل 29 هدفا في الموسم الماضي، متفوقا على روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان بطل المسابقة.

وتم تسمية الجائزة نسبة للراحل باولو روسي، العامل التاريخي في تتويج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم عام 1982، ويأتي هذا القرار تخليدا لذكراه، عقب وفاته في ديسمبر الماضي عن عمر يناهز 64 عاما.

وستكون هذه هي النسخة الأولى من الجائزة في ثوبها الجديد، حيث تم تغيير اسمها وشكلها أيضا، لتتحول إلى كرة زجاجية شفافة عليها إطارين من الفضة، أحدهما يحتوي على صورة روسي.

أيضا سيتم تثبيت 29 جوهرة على هذه الكرة، نسبة لعدد أهداف رونالدو في موسم 2020-2021، والذي سيصبح أول من يضع يده على هذه الجائزة الجديدة.

ويدخل رونالدو -36 عاما- العام الأخير في عقده مع يوفنتوس، وسط جدل كبير حول مستقبله مع الفريق قبل نهاية سوق الانتقالات بأربعة أسابيع.

حالة الشك تنبع من عدة جهات، حيث ترشحه الأنباء للعودة إلى ريال مدريد، وهو ما نفاه فلورنتينو بيريز رئيس النادي قبل بضعة أسابيع زاعما أن تلك الأخبار تصدر من محيط النجم البرتغالي.

الجهات المحتملة تشمل عودة أخرى منتظرة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي انضم إليه عام 2003 وغادره عام 2009 إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو كأغلى لاعب في التاريخ بهذا الوقت.

تتراجع أسهم الشياطين الحمر نظرا لكون النادي قد حسم معظم أهدافه الرئيسية بالتعاقد مع الجناح جادون سانشو والمدافع رافاييل فاران، وفي طريقه للتعاقد مع كيران تريبيير ظهير أتلتيكو مدريد أيضاً، ليبقى باريس سان جيرمان الفرنسي كأبرز الخيارات المتبقية.

نادي العاصمة الفرنسية تحرك بصورة ممتازة على صعيد الانتقالات المجانية، حيث تعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان وسيرخيو راموس قائد ريال مدريد وجورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، وما ينقصه الآن هو حسم ملف كيليان مبابي الذي يرغب بالانتقال إلى النادي الملكي الإسباني.

يذكر أن رونالدو كان قد انتقل إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو.