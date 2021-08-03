"الحزن أمام رقص المصريين".. ماذا قالت الصحف الألمانية بعد الهزيمة من مصر؟

ظهر الحزن واضحا على عناوين الصحف والمواقع الألمانية بعد الهزيمة أمام المنتخب المصري لكرة اليد.

وصعد المنتخب المصري لنصف نهائي منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31-26.

وقالت صحيفة كيكر في عنوانه: "إحباط جديد، ألمانيا تفشل في الحصول على ميدالية مرة أخرى".

وأضاف "بينما كان اللاعبون المصريون يرقصون احتفالات بالفوز على أرض الملعب، تسلل لاعبو ألمانيا بعيدا بعيون فارغة ووجوه حزينة. لقد حلموا بالميدالية وتحدث البعض في الاتحاد الألماني عن الفوز بالذهب".

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ومن جانبها، قالت صحيفة "بيلد": "لقد سمح لاعبو ألمانيا لأنفسهم أن يسقطوا أمام مصر ويضيعوا فرصة الفوز بالميدالية".

ومن بيلد إلى سبوكس " الرحلة انتهت في ربع النهائي، ألمانيا تسقط أمام مصر".

موقع "سبورتس دو" علق على المباراة "نهاية الحلم، لاعبو ألمانيا أضاعوا الفرصة للوصول لنصف النهائي".

"سبورتال دو" أشاد بقدرات المنتخب المصري الذي وصفه بالـ"قوي جدا" قائلا: "إنها النهاية، حلم الميدالية لألمانيا ينهار أمام منتخب قوي جدا".

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وقال موقع "سبورت شاو": "ألمانيا تخسر أمام مصر في ربع النهائي، لقد فشلوا في تحقيق الهدف".

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الفرنسي الخميس المقبل من أجل حلم الوصول للمباراة النهائية.