كوميك بوك في الجول – محمد رشوان.. صاحب قصة أشهر هزيمة في الأولمبياد تحولت لانتصار تاريخي

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 18:54

كتب : FilGoal

محمد رشوان - جودو - رسمة أحمد نبيل

في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 تأهل المصري محمد رشوان لنهائي المنافسات في الجودو ولكنه هُزم أمام الياباني ياوشيرو ياماشيتا.

ميدالية فضية في الأحوال العادية كانت ستُنسى ويتم الاحتفاء كان العكس كليا.

ما هي القصة؟ وكيف تحولت الهزيمة لأشهر انتصار تاريخي في الأولمبياد؟

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كوميك بوك في الجول طوكيو 2020 محمد رشوان جودو
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