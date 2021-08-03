كوميك بوك في الجول – محمد رشوان.. صاحب قصة أشهر هزيمة في الأولمبياد تحولت لانتصار تاريخي
الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 18:54
كتب : FilGoal
في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 تأهل المصري محمد رشوان لنهائي المنافسات في الجودو ولكنه هُزم أمام الياباني ياوشيرو ياماشيتا.
ميدالية فضية في الأحوال العادية كانت ستُنسى ويتم الاحتفاء كان العكس كليا.
ما هي القصة؟ وكيف تحولت الهزيمة لأشهر انتصار تاريخي في الأولمبياد؟
شاهد كوميك بوك في الجول
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