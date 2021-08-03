ريال مدريد يعلن إصابة توني كروس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة لاعبه الألماني توني كروس بإصابة عضلية.

وبحسب البيان الرسمي من النادي فإن مزيد من الفحوصات سيخضع لها كروس لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وشارك توني كروس مع منتخب بلاده ألمانيا في بطولة اليورو الأخيرة والتي ودعها من الدور ربع النهائي ليعود ريال مدردي بعد انتهاء العطلة.

ريال مدريد يستعد لافتتاح مبارياته في الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيش 14 أغسطس المقبل.

توني كروس شارك في 42 مباراة الموسم الماضي سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع 12 آخرين.