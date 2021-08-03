ليفربول يجدد تعاقد فابينيو

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 18:12

كتب : FilGoal

فابينيو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تجديد تعاقد نجمه البرازيلي فابينيو بعقد طويل الأمد دون الكشف عن مدته.

فابينيو

النادي : ليفربول

ليفربول

وذكرت التقارير الصحفية الإنجليزية أن تعاقد فابينيو الجديد مع ليفربول يمتد حتى عام 2026.

فابينيو هو ثاني لاعب يجدد تعاقده مع ليفربول في الفترة الأخيرة بعد ترينت أليكساندر أرنولد، ولا يزال النادي يسعى لتجديد تعاقد الثلاثي أليسون بيكر ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الأربعاء.. فرصة لأربع ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 – الأولمبية: هذا ما فعله باروندو مع كاتونجا عقب إشارته للاعب ألمانيا أولمبياد طوكيو 2020 - يحيى خالد: هذا هو مستوانا الطبيعي.. سنعمل على الوصول لأبعد نقطة

وانضم فابينيو لصفوف ليفربول في عام 2018 قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

البالغ من العمر 27 عاما توج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقال فابينيو بعد تجديد تعاقده مع ليفربول: "منذ بداية المفاوضات كنت إيجابيا لأن ذلك ما أردته وهو البقاء مع هذا النادي والاستمرار في اللعب بقميص ليفربول، الآن هذا الأمر رسمي وأنا سعيد بذلك".

وأضاف "في المواسم الثلاثة الماضية كنت سعيد جدا هنا وتعلمت الكثير من المدير الفني والموظفين في النادي وأيضا زملائي اللاعبين".

وواصل "حققنا الإنجازات معا وبالنسبة لي أعتقد أنه أفضل مكان لمواصلة التطور والتعلم وأتمنى تحقيق المزيد من الأشياء الجيدة".

وشدد "كما أقول دائما أريد أن أكون الأفضل للفريق وأريد أن أكون جزءا مهما في هذا الفريق ليس فقط كلاعب ولكن كقائد أيضا، واستمر في التعلم من اللاعبين والمدربين".

وأتم تصريحاته "نعلم أنه مع هؤلاء اللاعبين يمكننا الذهاب بعيدا في جميع البطولات، في الموسم الماضي لم نفز بأي لقب وأعتقد أن الجميع متعطش للفوز بمزيد من الألقاب لإسعاد الجماهير، وهذا ما نتمناه في الموسم الجديد".

فابينيو ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: جيمس رودريجيز في طريقه للرحيل عن إيفرتون.. هل يكمل المجموعة بالكالتشيو؟ 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"الحزن أمام رقص المصريين".. ماذا قالت الصحف الألمانية بعد الهزيمة من مصر؟ 12 دقيقة | طوكيو 2020
بانون يغيب عن الأهلي أمام دجلة 31 دقيقة | الدوري المصري
كوميك بوك في الجول – محمد رشوان.. صاحب قصة أشهر هزيمة في الأولمبياد تحولت لانتصار تاريخي 32 دقيقة | طوكيو 2020
ريال مدريد يعلن إصابة توني كروس 40 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد عودة المنتخب الأولمبي.. غياب الشناوي وطاهر عن مران الأهلي وظهور أكرم وصلاح 42 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ليفربول يستعد لمنح صلاح الراتب الأعلى في تاريخ النادي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يجدد تعاقد فابينيو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 انتهت أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة
قد ينال إعجابك