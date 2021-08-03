ليفربول يجدد تعاقد فابينيو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تجديد تعاقد نجمه البرازيلي فابينيو بعقد طويل الأمد دون الكشف عن مدته.

فابينيو النادي : ليفربول ليفربول

وذكرت التقارير الصحفية الإنجليزية أن تعاقد فابينيو الجديد مع ليفربول يمتد حتى عام 2026.

فابينيو هو ثاني لاعب يجدد تعاقده مع ليفربول في الفترة الأخيرة بعد ترينت أليكساندر أرنولد، ولا يزال النادي يسعى لتجديد تعاقد الثلاثي أليسون بيكر ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

وانضم فابينيو لصفوف ليفربول في عام 2018 قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

البالغ من العمر 27 عاما توج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقال فابينيو بعد تجديد تعاقده مع ليفربول: "منذ بداية المفاوضات كنت إيجابيا لأن ذلك ما أردته وهو البقاء مع هذا النادي والاستمرار في اللعب بقميص ليفربول، الآن هذا الأمر رسمي وأنا سعيد بذلك".

وأضاف "في المواسم الثلاثة الماضية كنت سعيد جدا هنا وتعلمت الكثير من المدير الفني والموظفين في النادي وأيضا زملائي اللاعبين".

وواصل "حققنا الإنجازات معا وبالنسبة لي أعتقد أنه أفضل مكان لمواصلة التطور والتعلم وأتمنى تحقيق المزيد من الأشياء الجيدة".

وشدد "كما أقول دائما أريد أن أكون الأفضل للفريق وأريد أن أكون جزءا مهما في هذا الفريق ليس فقط كلاعب ولكن كقائد أيضا، واستمر في التعلم من اللاعبين والمدربين".

وأتم تصريحاته "نعلم أنه مع هؤلاء اللاعبين يمكننا الذهاب بعيدا في جميع البطولات، في الموسم الماضي لم نفز بأي لقب وأعتقد أن الجميع متعطش للفوز بمزيد من الألقاب لإسعاد الجماهير، وهذا ما نتمناه في الموسم الجديد".

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