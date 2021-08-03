أولمبياد طوكيو 2020 – الأولمبية: هذا ما فعله باروندو مع كاتونجا عقب إشارته للاعب ألمانيا

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 18:06

كتب : FilGoal

كريم هنداوي حارس عرين منتخب مصر لليد

كشف شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية عما فعله روبرتو باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد مع حارس الفريق كريم هنداوي "كاتونجا" عقب إشارته للاعب ألمانيا بالصمت.

وتحدث شريف العريان لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "منتخب اليد قدم اليوم مباراة أكثر من رائعة، ألمانيا هي من كانت تخاف منا وليس العكس، كنا الأقوى والأفضل".

وأكمل "نريد الظفر بأول ميدالية في تاريخ مصر في الألعاب الجماعية في الأولمبياد".

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وعن إشارة كاتونجا قال: "في آخر 3 أو 5 دقائق تصدى كاتونجا لتسديدة من لاعب ألمانيا وأشار له بيده وأنه لن يسجل في مرماه".

وتابع "على الفور باروندو قام بمناداته وحذره من تكرار ذلك التصرف وإلا فسيقوم بإخراجه من الملعب واعتذر كاتونجا مباشرة".

وفاز منتخب مصر فاز على ألمانيا بنتيجة 31-26 في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وتقام مباراة نصف النهائي يوم الخميس المقبل في العاشرة صباحا.

يذكر أن منتخب مصر هو أول فريق عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي الأولمبياد في كرة اليد عبر التاريخ.

كما أنه أول منتخب غير أوروبي منذ كوريا الجنوبية في دورة سيول عام 1988.

مصر كرة يد طوكيو 2020
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