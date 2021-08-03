أولمبياد طوكيو 2020 - يحيى خالد: هذا هو مستوانا الطبيعي.. سنعمل على الوصول لأبعد نقطة

شدد يحيى خالد لاعب منتخب مصر لكرة اليد على أن ما حدث من اللاعبين أمام ألمانيا هو مستواهم الطبيعي وليس مجرد طفرة مشيرا إلى أن الجميع كان في قمة تركيزه من البداية للنهاية.

وصعد المنتخب المصري لنصف نهائي منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31-26.

وقال يحيى خالد في تصريحات لقناة أون تايم سبوتس: "بدأنا التحضير للمباراة قبل يومين، كنا نعلم أنها مباراة صعبة أمام فريق قوي بدنيا. نجحنا في تسيد المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى النهاية".

video:1

وأضاف "كنا في قمة تركيزنا منذ البداية ودرسنا نقاط ضعفهم جيدا واستطعنا اختراق الثغرات".

وتابع "ما يحدث ليس طفرة أو مجرد مستوى في مباراة واحدة وإنما هو مستوى الفريق الطبيعي".

وأتم عن مباراة فرنسا المقبلة "سنلعب نصف النهائي بعد يومين، سنبدأ العمل مع صباح الغد. نسأل الله التوفيق لنصل لأبعد نقطة ممكنة".

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الفرنسي الخميس المقبل من أجل حلم الوصول للمباراة النهائية.