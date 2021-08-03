أولمبياد طوكيو 2020 – سند: هذا سبب تفوقنا على ألمانيا.. ولا نريد التوقف هنا

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 17:49

كتب : FilGoal

محمد سند مع منتخب مصر لليد أمام ألمانيا

كشف محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة اليد سبب تفوق الفراعنة على ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء.

وفاز منتخب مصر فاز على ألمانيا بنتيجة 31-26 في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال سند في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم: "نشكر كل من يساندنا ويدعمنا، أقول لهم نقف هنا سنواجه فرنسا بنفس التركيز والقوة من أجل الفوز".

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وواصل "كنا في أتم تركيز منذ الدقيقة الأولى ضد ألمانيا وتحكمنا في المباراة ووسعنا الفارق في النتيجة تحسبا لهبوط في المستوى نستطيع التعويض واستطعنا القيام بالأمر ذاته حتى النهاية".

وعن نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 16-12 وماذا قاله مدرب الفراعنة روبرتو باروندو قال سند: "تحدثنا في بعض الأمور الفنية ولكننا لم نشغل بالنا بفارق الأربعة أهداف".

وأتم سند حديثه "بل دخلنا الشوط الثاني كأن النتيجة هي التعادل السلبي وحافظنا على تقدمنا وانتصرنا في النهاية".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم الخميس المقبل في العاشرة صباحا.

يذكر أن منتخب مصر هو أول فريق عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي الأولمبياد في كرة اليد عبر التاريخ.

كما أنه أول منتخب غير أوروبي منذ كوريا الجنوبية في دورة سيول عام 1988.

طوكيو 2020 كرة يد مصر محمد سند
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