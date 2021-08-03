أولمبياد طوكيو 2020 - رسالة من باروندو بعد تأهل منتخب مصر لكرة اليد لنصف النهائي

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

روبيرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر لليد

وجه روبرتو باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد رسالة إلى الجماهير المصرية عقب فوز الفراعنة على ألمانيا في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب باروندو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عقب المباراة "شكرا لكم جميعا، لا يمكن أن أكون أكثر فخرا بفريقنا".

وواصل "الآن أمامنا مباراة نصف النهائي ضد فرنسا، يالا مصر".

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وكان منتخب مصر فاز على ألمانيا بنتيجة 31-26.

وتقام مباراة نصف النهائي يوم الخميس المقبل في العاشرة صباحا.

يذكر أن منتخب مصر هو أول فريق عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي الأولمبياد في كرة اليد عبر التاريخ.

كما أنه أول منتخب غير أوروبي منذ كوريا الجنوبية في دورة سيول عام 1988.

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