لاعب ألمانيا بعد الهزيمة أمام مصر: سنتأثر كثيرا بما حدث.. والحارس: واجهنا سدا منيعا

اعترف لاعبو منتخب ألمانيا لكرة اليد بأحقية مصر في التأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 بعد خسارتهم أمام الفراعنة اليوم الثلاثاء بنتيجة 31-26.

بالنسبة لبطل أوروبا قبل 5 سنوات وصاحب برونزية الألعاب الأولمبية الماضية، جاء الخروج من الدور ربع النهائي كالصاعقة بالنسبة للألمان، الذي أعربوا عن حزنهم الشديد من الوداع المبكر للأولمبياد.

في تصريحات لوسائل إعلام ألمانيا قال أوفي جينشيمر لاعب الفريق:"خيبة الأمل كبيرة، الهزيمة ستؤثر علينا طويلا".

بينما علق زميله فيليب ويبر قائلا:"شعور سيئ جدا".

ولم يخف المدرب ألفريد جيسلاسون أحقية المصريين في الفوز بالقول:"لم نستحق التأهل اليوم".

بينما أثنى جوانيس بيتر حارس المرمى على أداء الفراعنة بالقول:"واجهنا حائطا مصريا منيعا اليوم".

بينما تيمو كاستينينج قال لقناة ZDF:"على مستوى الدفاع والهجوم وحراسة المرمى لم نكن في أفضل حالاتنا".

وأبدى بوب هانينج، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة اليد، قلقه على الفريق على المدى البعيد، نظرا لأن الهدف كان تحقيق ميدالية في الألعاب الأولمبية مثلما أوضح.

وقال هانينج بعد المباراة في تصريحات نشرها موقع Handball-World:"أمر مخيب للآمال. كانت لدينا القدرة على الذهاب بعيدا دون شك، لكن لم نقدم الأداء المنتظر".

وواصل "لم تكن قائمتنا قوية بالقدر الكافي هذه المرة، وقلنا علينا معالجة ذلك بتقديم أداء جماعي قوي، لأنه بعيدا عن هندريك بيكيلر نفتقد للاعب يصنع الفارق في الدفاع".

وأضاف "الهدف كان موضوعا قبل أن نحصل على برونزية ريو دي جانيرو 2016، وقبل أن نفوز باللقب الأوروبي في 2016. كان لابد أن يتوج هذا الجيل بالذهب الآن، لكن حين تنظر لمدى تطور الفريق بعد ذلك، علينا الاعتراف أننا نستحق الإقصاء".

وأتم "لا أتخيل أننا سنلعب بنفس قائمة اللاعبين في السنوات المقبلة، لكن هذا سيحدث في اعتقادي".

بات الفراعنة أول فريق عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي بطولة كرة اليد للرجال في الأولمبياد.

ضربوا موعدا مرتقبا مع فرنسا صباح الخميس المقبل.

وفي نصف النهائي الآخر ستلعب الدنمارك بطلة العالم ضد إسبانيا.