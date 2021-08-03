باروندو: اللعب بهذا المستوى أمام فرنسا سيرفع حظوظنا في العبور للنهائي

يعتقد روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم أن اللعب أمام منتخب فرنسا بمستوى مشابه لما قدمه الفريق أمام ألمانيا سيرفع الحظوظ المصرية في العبور لنهائي مسابقة كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020.

إنجاز أسطوري، كتابة سطر جديد في تاريخ كرة اليد المصرية، حلم الميدالية يقترب خطوة جديدة بالوصول للمربع الذهبي، مصر تفوز على ألمانيا بنتيجة 31-26 في ربع نهائي منافسات كرة اليد للرجال بـ أولمبياد طوكيو 2020.

وقال باروندو في تصريحات لشبكة beIN sports عقب اللقاء: "التأهل لنصف النهائي حلم كبير، حضرنا إلى هنا ونحن نحلم".

وأضاف المدرب الإسباني "ما تحقق شيء صعب للغاية، فخور بهذا الفريق، سنواصل رحلتنا، سنلعب على كل شيء".

وواصل "التواجد في المربع الذهبي شبه مستحيل، فالمنتخبات الأوروبية صعبة للغاية".

وتأهل المنتخب المصري لنصف نهائي الأولمبياد كأول فريق غير أوروبي يقتحم المربع الذهبي منذ دورة سيول 1988 عندما تأهلت كوريا الجنوبية.

وتابع البالغ من العمر 41 عاما "كل الفرق تحلم وترفع سقف توقعاتها، لم نكن من المرشحين، لكننا كنا نعلم أننا نلعب بمستويات طيبة".

وأكمل باروندو "أشعر بأننا لم نصل لأعلى المستويات بعد لأننا توقفنا لمدة 7 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأوضح "قدمنا مباراة جيدة أمام المنتخب الألماني القوي، حققنا الفوز في ربع النهائي ونطمح للمزيد".

وشدد مدرب فراعنة اليد "لو لعبنا بهذا المستوى المميز أمام فرنسا سيكون لنا حظوظ في العبور للنهائي".

وأتم "المباراة المقبلة دائما هي الأصعب، ومنتخب فرنسا هو خصمنا المقبل، لذلك سنصب كل تركيزنا عليه".

أفضل مركز للفراعنة في الأولمبياد تحقق كان السابع في أولمبياد سيدني 2000، وحينها حققت آخر فوز على ألمانيا في الأولمبياد.

قبل مباراة اليوم مصر فازت على ألمانيا في الأولمبياد مرتين، في أتلانتا 1996 وسيدني 2000، ومنذ ذلك الحين حين خسرت في 4 مواجهات متتالية.

واليوم حقق الفراعنة أكبر فوز لهم على الألمان وأنهوا عقدة استمرت 21 عاما، بانتصار سيتذكره الجميع.

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