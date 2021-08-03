مدرب الإسماعيلي: سنخوض 3 لقاءات قوية ونلعب على الفوز فى كل مباراة

أوضح أحمد حسام مدرب الإسماعيلي أن الفريق لا يركز على الإطلاق على مواجهتي الأهلي والزمالك وأن الفريق يلعب كل مباراة على حدة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 25 من الدوري المصري غدا الأربعاء.

وقال أحمد حسام في تصريحات للصحفيين: "مواجهات الفريق أمام بيراميدز والأهلي والزمالك مباريات قوية للغاية، لكننا كجهاز فني بقيادة إيهاب جلال نلعب للانتصار بغض النظر عن المنافس".

وتابع "لا نركز على مباراتي الأهلي والزمالك على الإطلاق ونلعب كل مباراة على حدة ونتمنى أني يكون التوفيق حليفنا بمواجهة بيراميدز لإسعاد جماهيرنا".

وأضاف "الإسماعيلي فريق كبير وجماهيريته عريضة وبدأ في استعادة جانب كبير من مستواه بجانب تخفيف الضغط على اللاعبين في أعقاب تحسن النتائج على الصعيد المحلى".

وأشار "الفريق استفاد كثيرا من المعسكر الذي أقيم بالإسكندرية مؤخرا والجهاز الفني عمل على علاج أبرز نواقص الفريق".

وواصل "اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم في المعسكر بجانب تنظيم مباريات ودية كان لها أثر إيجابي على الفريق للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية التي نريد تنفيذها، إضافة لاستعادة مستوى أكثر من لاعب يمثلون العناصر الأساسية للفريق وعلى رأسهم باهر المحمدي وأحمد مصطفى ومحمد الشامي وحسين السيد وعبد الله جمعة".

وأوضح "الجهاز الفني وضع في حساباته جدول الدوري المضغوط للغاية حيث سنلعب مباراة كل يومين أو ثلاثة تقريبا وهذا يمثل ضغطا كبيرا على اللاعبين لذلك حيث حرص الجهاز على وضع برنامج تدريبي شامل يضمن التعامل مع هذا الملف بالشكل الأمثل".

وأتم "لم نحدد على الإطلاق موقف الراحلين عن الفريق أو الصفقات الجديدة وسيكون بنهاية هذا الموسم لتجنب تشتيت ذهن اللاعبين".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 27 مباراة.