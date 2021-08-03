أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الأربعاء.. فرصة لأربع ميداليات

تخوض البعثة المصرية بعد المنافسات فجر وصباح يوم الأربعاء في المصارعة الرومانية والفروسية وألعاب القوى والكانوي والغطس.

وتتعلق آمال المصريين بالحصول على ميدالية في منافستين المصارعة الرومانية والفروسية.

وفيما يلي، جدول منافسات البعثة المصرية فجر وصباح الأربعاء

2:05 فجرا (ألعاب القوى) رمي الرمح - إيهاب عبد الرحمن - تمهيدي

2:30 فجرا (كانوي) منافسات تصفيات رجال 200 متر - مؤمن مهران

3:19 فجرا (كانوي) منافسات تصفيات سيدات 500 متر - سما أحمد

8:00 صباحا (غطس) مها جودة - تمهيدي 10م ثابت 12:00 ظهرا

(فروسية) نهائي فردي الرجال - نائل نصار ومحمد طاهر زيادة

12:40 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد كيشو - مباراة الميدالية البرونزية

13:00 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد متولي - مباراة الميدالية البرونزية

video:1