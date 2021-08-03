أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الأربعاء.. فرصة لأربع ميداليات

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 16:12

كتب : محمد سمير

بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

تخوض البعثة المصرية بعد المنافسات فجر وصباح يوم الأربعاء في المصارعة الرومانية والفروسية وألعاب القوى والكانوي والغطس.

وتتعلق آمال المصريين بالحصول على ميدالية في منافستين المصارعة الرومانية والفروسية.

وفيما يلي، جدول منافسات البعثة المصرية فجر وصباح الأربعاء

أخبار متعلقة
اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الصخرة وائل جمعة؟ حلم الميدالية - كرة اليد.. موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسوني مقابل 14 مليون جنيه

2:05 فجرا (ألعاب القوى) رمي الرمح - إيهاب عبد الرحمن - تمهيدي

2:30 فجرا (كانوي) منافسات تصفيات رجال 200 متر - مؤمن مهران

3:19 فجرا (كانوي) منافسات تصفيات سيدات 500 متر - سما أحمد

8:00 صباحا (غطس) مها جودة - تمهيدي 10م ثابت 12:00 ظهرا

(فروسية) نهائي فردي الرجال - نائل نصار ومحمد طاهر زيادة

12:40 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد كيشو - مباراة الميدالية البرونزية

13:00 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد متولي - مباراة الميدالية البرونزية

الأولمبياد طوكيو2020 الفروسية المصارعة الرومانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاعب ألمانيا بعد الهزيمة أمام مصر: سنتأثر كثيرا بما حدث.. والحارس: واجهنا سدا منيعا 16 دقيقة | طوكيو 2020
باروندو: اللعب بهذا المستوى أمام فرنسا سيرفع حظوظنا في العبور للنهائي 33 دقيقة | طوكيو 2020
مدرب الإسماعيلي: سنخوض 3 لقاءات قوية ونلعب على الفوز فى كل مباراة 41 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - ثنائي السباحة التوقيعية يحتل المركز الـ 19 في التصفيات ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الأربعاء.. فرصة لأربع ميداليات ساعة | رياضات أخرى
اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الصخرة وائل جمعة؟ ساعة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - نائل وزيادة إلى نهائي فروسية فردي رجال.. وموعد المنافسة على ميدالية ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – إسبانيا تقتل اليابان وتضرب موعدا مع البرازيل في نهائي كرة القدم ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 انتهت أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة
قد ينال إعجابك