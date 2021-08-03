أولمبياد طوكيو 2020 - نائل وزيادة إلى نهائي فروسية فردي رجال.. وموعد المنافسة على ميدالية

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 15:57

كتب : FilGoal

محمد زيادة - فروسية - طوكيو 2020

تتواصل النتائج المصرية المميزة اليوم في الأولمبياد، وتأهل الثنائي المصري نائل نصار ومحمد زيادة إلى نهائي الفروسية فردي رجال في أولمبياد طوكيو.

وسينافس الفارسان غدا في النهائي والذي سيقام في الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتأهل الثنائي المصري ضمن 30 فارسا بين 73 تنافسوا على بطاقات التأهل للنهائي.

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الفارس نائل نصار وأنهى محاولته بدون أخطاء في 88.42 ثانية بالتساوي في المركز الأول.

ويبتعد ناصر عن صاحب المركز الأول بفارق 7 ثوانٍ.

والفارس محمد طاهر زيادة لاعب نادي وادي دجلة، تألق وافتتح المشاركة المصرية وارتكب خطأ واحدا في 14 قفزة خلال 91 ثانية.

الفارس عبد القادر سعيد ارتكب 25 خطأ في 14 قفزة خلال 113 ثانية، وبالتالي لم يتأهل محتلا المركز الـ 62 في الترتيب النهائي.

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