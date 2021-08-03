أولمبياد طوكيو 2020 – إسبانيا تقتل اليابان وتضرب موعدا مع البرازيل في نهائي كرة القدم

تأهل منتخب إسبانيا الأولمبي إلى نهائي مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد تغلبه عن نظيره الياباني بهدف قاتل.

وانتهى الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل السلبي قبل أن يسجل ماركو أسينسيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 115.

وضرب المنتخب الإسباني موعدا مع نظيره البرازيلي في نهائي المسابقة.

وكانت البرازيل قد تأهلت لنهائي بطولة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بتفوقها على المكسيك بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 اليوم الثلاثاء في لقاء انتهى وقتاه الأصلي والإضافي بلا أهداف.

وعبرت البرازيل للنهائي للمرة الخامسة في تاريخها بعدما نالت الميدالية الفضية في 1984 و1988 و2012 وتوجت قبل 5 سنوات.

وستلعب المكسيك مباراة الميدالية البرونزية يوم الجمعة.

بينما تواجه البرازيل فريق إسبانيا يوم السبت في المباراة النهائية على ملعب يوكوهاما الدولي.