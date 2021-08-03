حلم الميدالية - كرة اليد.. موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو

وصل المنتخب المصري لكرة اليد لنصف نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020 ليواجه المنتخب الفرنسي.

وفاز منتخب مصر على نظيره الألماني اليوم بنتيجة 31-26.

وكان المنتخب الفرنسي قد فاز على البحرين بنتيجة 42-28.

ومن المقرر أن يلتقي كلا المنتخبين الخميس المقبل في تمام الساعة 10:00 صباحا

ومن المنتظر أن تُذاع المباراة على قنانتي بي إن سبورتس بريميوم 3 وبي إن سبورتس 7.

ويلتقي منتخبا الدنمارك والسويد لتحديد الطرف الآخر للمباراة النهائية الخميس في تمام الساعة 2:00 ظهرا.

وتقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم السبت المقبل.

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