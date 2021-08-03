أولمبياد طوكيو 2020 – الهدف الآن ميدالية.. فراعنة اليد يقهرون ألمانيا وتأهل تاريخي لنصف النهائي

إنجاز أسطوري، كتابة سطر جديد في تاريخ كرة اليد المصرية، حلم الميدالية يقترب خطوة جديدة بالوصول للمربع الذهبي، مصر تفوز على ألمانيا بنتيجة 31-26 في ربع نهائي منافسات كرة اليد للرجال بـ أولمبياد طوكيو 2020.

ويضرب منتخب مصر موعدا ساخنا مع فرنسا في نصف النهائي يوم الخميس ولم تُحدد موعد المباراة بعد.

وأصبح منتخب مصر لليد أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي الأولمبياد.

ولأول مرة يتأهل فريق غير أوروبي للمربع الذهبي في الأولمبياد منذ سيول 1988 عندما تأهلت كوريا الجنوبية.

أفضل مركز للفراعنة في الأولمبياد تحقق كان السابع في أولمبياد سيدني 2000، وحينها حققت آخر فوز على ألمانيا في الأولمبياد.

قبل مباراة اليوم مصر فازت على ألمانيا في الأولمبياد مرتين، في أتلانتا 1996 وسيدني 2000، ومنذ ذلك الحين مصر خسرت في 4 مواجهات متتالية.

واليوم حقق الفراعنة أكبر فوز لهم على الألمان وأنهوا عقدة استمرت 21 عاما، بانتصار سيتذكره الجميع.















































وصف المباراة

بدأ الفراعنة بكل قوة فتقدموا في الدقائق الأولى مبكرا بنتيجة 6-1.

قلص المنتخب الألماني النتيجة ثم وصلت النتيجة 8-4.

عادت ألمانيا وقلصت الفارق لـ 8-6 وتعرض محمد ممدوح هاشم لإيقاف دقيقتين.

مصر وسعت الفارق من جديد ووصل إلى 10-7 بفضل هدف أحمد هشام دودو.

وأضاف يحيى خالد الهدف الحادي عشر موسعا الفارق إلى 4 أهداف.

وقبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول تألق علي زين وجعل النتيجة 13-10 مع إيقاف دقيقتين للاعب ألمانيا.

كريم هنداوي تألق في الدقيقة 24 ومن ثم سجل محمد سند الهدف الرابع عشر معيدا الفارق لأربع أهداف مرة أخرى.

وأضاف يحيى الدرع الهدف الخامس عشر بتسديدة من قبل دائرة منتصف الملعب مستفيدا من غياب الحارس عن مرماه.

وأنهى الفراعنة الشوط الأول متقدمين بنتيجة 16-12.

شوط شهد تقاسم أحمد هشام دودو ويحيى الدرع وعلي زين هدافي المنتخب المصري برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

فيما تألق كريم هنداوي متصديا لـ 7 تسديدات من أصل 19 على مرماه بنسبة نجاح 37%.

الشوط الثاني

سار المنتخبان ندا للند في الشوط الثاني واستطاع حتى الدقيقة السابعة إذ تألق كريم هنداوي في التصدي لتصويبتين وأصبحت النتيجة 19-14 بفضل هدفي يحيى الدرع وهدف يحيى خالد.

النتيجة 21-16 للفراعنة فطالب مدرب الألمان بوقت مستقطع من أجل إيجاد الحلول، فقلص الفارق بعدها مباشرة إلى 4 أهداف.

أحمد الأحمر أعاد الفارق من جديد لـ 5 أهداف برمية جزائية في الدقيقة 13، لكن الفارق تقلص مجددا سريعا.

يحيى خالد واصل تألقه مسجلا هدفا صاروخيا برمية نارية.

لكن المنتخب الألماني قلص الفارق لـ 3 أهداف لأول مرة، الفراعنة عادوا مرة أخرى واستفاقوا، لتصبح النتيجة 24-21

فسجلوا 3 أهداف متتالية وسعت الفارق لـ 6 أهداف لتصبح النتيجة 27-21.

كريم هنداوي واصل تألقه، وفي الدقيقة 24 تحصل الفراعنة على رمية جزائية وإيقاف دقيقتين للاعب ألمانيا.

الأحمر سجلها ووسع الفارق إلى 7 أهداف فأصبحت النتيجة 28-21.

الدقائق الأخيرة شهدت سير اللقاء هدف بهدف مع محاولات ألمانية لتقليص الفارق مع هدوء مصري وسط اطمئنان لتنتهي 31-26.

فأنهى يحيى خالد وعلي زين المباراة وفي جعبة كل منهما 5 أهداف.

أما كريم هنداوي فتصدى لـ 18 كرة من 44 تسديدة على مرماه.

ليس اليوم😉 هنداوي يا كبيررررر 👏pic.twitter.com/YeaJsDHewL — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 3, 2021

مصر تلتقي فرنسا في نصف النهائي، وفي المباراة الأخرى تلتقي الدنمارك مع إسبانيا.